Dresden (dpa/sn) - Sachsens größte Bildungs-, Job- und Gründermesse "KarriereStart" in Dresden hat an diesem Wochenende einen neuen Besucherrekord erreicht. Nach Angaben der Ortec Messe und Kongress GmbH kamen binnen der drei Tage bis zum Abschluss der 22. Ausgabe der Veranstaltung am Sonntag mehr als 36 000 Menschen. Die Messe sei "regelrecht von jungen Leuten gestürmt" worden. Seit Freitag hatten 576 Aussteller und damit den Angaben nach so viele wie noch nie konkret über Angebote zu Lehrstellen, Studium, Berufen, Jobs und Existenzgründung im Freistaat informiert. Im Mittelpunkt stand die berufliche Bildung, gezeigt wurde die ganze Bandbreite aktueller Berufe - von den beliebtesten Mechatroniker und Verkäuferin über Trends wie Spieleentwickler und E-Commerce-Kaufmann bis zu seltenen wie Uhrmacher und Porzellanmaler. Die nächste "KarriereStart" ist für den 29. bis 31. Januar 2021 geplant.