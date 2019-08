Erfurt/Berlin (dpa/th) - Thüringens Bildungssystem gehört nach einem bundesweiten Ranking weiterhin zu den besten in Deutschland - hat sich aber zugleich in den vergangenen Jahren am deutlichsten verschlechtert. Unter den 16 Bundesländern rangiert der Freistaat beim "INSM-Bildungsmonitor" auf dem dritten Platz, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Vergleichsstudie des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag der arbeitgebernahen "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" (INSM) hervorgeht. Vor Thüringen landeten bei dem Ranking Sachsen auf Platz eins und Bayern auf Platz zwei. Brandenburg und Berlin schnitten am schlechtesten ab.