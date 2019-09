Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Senatsbauverwaltung lässt zwei neugebaute Schulen untersuchen, in denen Schimmel festgestellt wurde. "Es gibt aktuell in zwei Schulen Feuchtschäden", sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung am Samstagmorgen. "Im Moment wird geprüft, was die Ursachen sind." Zuvor hatte der rbb darüber berichtet. Die beiden Schulen in Pankow und Mitte sind sogenannte modulare Ergänzungsbauten (MEB), die vor zwei Jahren errichtet wurden. Laut Senatsverwaltung gibt es in Berlin rund 50 solcher Neubauten.