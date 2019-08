Mainz/Berlin (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz hat sich in einem bundesweiten Vergleich der Bildungssysteme in den vergangenen fünf Jahren vom zehnten auf den siebten Platz der Bundesländer verbessert. Das Land liegt damit vor den Nachbarländern Nordrhein-Westfalen (13) und Hessen (10), aber hinter Baden-Württemberg (6) und dem Saarland (4), wie aus dem "Bildungsmonitor 2019" hervorgeht, den die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) am Donnerstag in Berlin vorgelegt hat. Die INSM, die die Studie betreibt, wird nach eigenen Angaben von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industrie finanziert.