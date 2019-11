Rekordzahl an Studierenden in Berlin

Berlin (dpa/bb) - In Berlin studieren so viele Menschen wie nie zuvor: 193 630 Studenten und Studentinnen sind nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes derzeit an einer Berliner Hochschule eingeschrieben, 0,8 Prozent mehr als im vergangenen Wintersemester. Frauen machten etwas mehr als die Hälfte der Studierenden aus.

Die Brandenburger Hochschulen müssen hingegen einen leichten Rückgang hinnehmen: Dort studieren laut Angaben aktuell 0,3 Prozent weniger Männer und Frauen als noch vor einem Jahr.

Die Zahl der ausländischen Studierenden habe sich zum letzten Wintersemester in beiden Ländern erhöht, hieß es. In der Hauptstadt "besitzt mehr als jeder fünfte Studierende und in Brandenburg etwa jeder sechste Studierende eine ausländische Staatsangehörigkeit", erklärte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in einer Pressemitteilung am Mittwoch.

Deutschlandweit erreichte die Zahl der Studierenden ebenfalls einen neuen Höchststand. Im aktuellen Semester sind laut Statistikern 2 897 300 Männer und Frauen eingeschrieben - ein Prozent mehr als vor einem Jahr und rund 37 Prozent mehr als vor zehn Jahren.