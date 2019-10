Berlin (dpa/bb) - Die Einsetzung eines Bildungskommissars fordert der bildungspolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, Dirk Stettner. "Die Idee ist, dass die Kultusministerkonferenz und der Bundestag gemeinsam bei Bedarf einen Bildungskommissar für ein Bundesland benennen - der muss alle Entscheidungen, die die Bildungspolitik betreffen, prüfen", so der CDU-Bildungsexperte. "Der Kommissar kann Empfehlungen aussprechen, im zweiten Schritt muss auch eine Verpflichtung möglich sein", sagte Stettner.

"Das ist ein klarer Eingriff in die Länderhoheit in der Bildungsfrage, aber ich glaube, dass wir es uns nicht leisten können, dass einzelne Bundesländer abgehängt werden." Die gleiche Diskussion habe es beim Digitalpakt Schule gegeben. "Am Ende haben sich alle Beteiligten geeinigt, eine Grundgesetzänderung herbeizuführen, einen ähnlichen Prozess wünsche ich mir hier auch."

Ländervergleichsstudien zeigten regelmäßig, dass Berlin schlecht aufgestellt sei, sagte Stettner. "Wenn ein Kind aus Berlin nach Bayern studieren gehen möchte, wird es dort ganz schön viel nachzuholen haben." Der CDU-Politiker verweist etwa auf die Ländervergleichsarbeiten in der 9. Klasse, die das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in der vergangenen Woche veröffentlichte. Berliner Schülern wurden darin insbesondere im Fach Mathematik Schwächen attestiert.

"Ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo wir uns die Frage stellen müssen, ob Deutschland es sich leisten kann, dass einzelne Bundesländer in der Bildungspolitik so schlechte Leistungen erbringen", sagte Stettner.