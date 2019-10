Erfurt (dpa/th) - Neuntklässler in Thüringen haben sich in den vergangenen Jahren in den Naturwissenschaften und Mathe zwar verschlechtert, liegen aber im bundesweiten Vergleich weiter in der Spitzengruppe. Die Ergebnisse in Mathematik, Biologie, Physik und Chemie sind wie auch in Bayern und Sachsen durchweg überdurchschnittlich, wie aus der am Freitag in Berlin vorgestellten Studie IQB-Bildungstrend 2018 hervorgeht. Sie war von der Kultusministerkonferenz in Auftrag gegeben worden.

Bundesweit wurden dazu im vergangenen Jahr knapp 45 000 Schüler der 9. Jahrgangsstufen aus fast 1500 Schulen getestet. Insgesamt blieb das Niveau in Mathe und Naturwissenschaften deutschlandweit weitgehend stabil. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sagte, die Ergebnisse zeigten, dass der bundesweite Lehrermangel auch um Thüringen keinen Bogen mache.