Berlin (dpa/bb) - Künftige Erstklässler-Eltern aufgepasst: Am Donnerstag beginnt die Anmeldefrist für die Schulanfänger 2020. Eltern, deren Kinder zwischen Oktober 2013 und Ende September 2014 geboren sind, müssen das bis zum 2. Oktober erledigen, wie die Senatsverwaltung für Bildung am Montag mitteilte. Eine Schule kommt infrage, wenn das Kind in dem Einzugsbereich lebt. Erstmals werden auch an den mehr als 20 Gemeinschaftsschulen mit Primarstufe Kinder aus dem jeweiligen Einzugsgebiet bevorzugt. In diesem Jahr gab es knapp 34 000 Schulanfänger in Berlin.