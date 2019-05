31. Mai 2019, 20:02 Uhr Schulpolitik Berlin Klassenunterschiede

Berlin will sechzig neue Schulen bauen und hat dafür auch jede Menge Geld. Bleibt die Frage, warum die Stadt die Schulen, die es jetzt schon gibt, so verkommen lässt?

Von Peter Richter

Billig werde das nicht, rief Regula Lüscher in den Neuköllner Saal mit den verdutzten Architekturkritikern: "Im Gegenteil." Berlins Senatsbaudirektorin war richtig aufgebracht. Was sie so aufbrachte, war allerdings nicht die übliche Unterstellung, ein Berliner Bauvorhaben könnte eventuell zu teuer werden. Es war umgekehrt, der Verdacht der Sparsamkeit empörte sie. Denn Berlin hat ja auf einmal Geld, verblüffend viel sogar nach sieben wirtschaftlich fetten Jahren, und jeder soll bitte sehen, wofür sie es ausgeben: Rund sechzig neue Schulgebäude will der rot-rot-grüne ...