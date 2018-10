14. Oktober 2018, 18:54 Uhr Zwischenfall Festspielhaus wird evakuiert

"Ring"-Musical wegen des Gestanks einer Chlortablette unterbrochen

Nun sollte "Ludwigs Festspielhaus in Füssen" nach einer Pleitenserie mit neuem Investor richtig durchstarten - und dann das: Am Freitagabend stand Wagners "Ring" auf dem Programm, in einer rockigen Musical-Version. Doch bereits nach einer Viertelstunde musste das Spektakel um kämpfende Zwerge, Drachentöter und Götter unterbrochen werden. Einem Brandschutzbeauftragten war in dem Gebäude am Forggensee starker Chlorgeruch aufgefallen. Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Großaufgebot von mehr als 90 Einsatzkräften an und ließen den Vorstellungsraum räumen. Nach eineinhalb Stunden gab es Entwarnung. Eine Chlortablette hatte sich im Becken auf der Bühne nicht richtig aufgelöst und den Gestank verursacht. Zwei Mitarbeiter des Festspielhauses wurden zunächst unter ärztliche Beobachtung gestellt, konnten aber bald wieder entlassen werden. Die Aufführung des Musicals wurde fortgesetzt.

Die Verantwortlichen im Festspielhaus nahmen den Vorfall gelassen: "Wahrlich ein unvergesslicher Ring", sagte Theaterdirektor Benjamin Sahler. Und auch die Besucher ließen sich großteils nicht aus der Ruhe bringen. Ihnen wurde angeboten, ob sie ihr Eintrittsgeld zurück haben, Ersatztickets für die Vorstellung oder einfach warten wollen. Nach den Angaben des Festspielhauses reisten schließlich zehn Prozent der Gäste wegen des Vorfalls vorzeitig ab. Die anderen ließen sich während der Wartezeit von Künstlern bespaßen und bekamen Freigetränke an der Bar. Frank Nimsgern, der Komponist des Musicals, setzte sich selbst an den Flügel im Foyer und unterhielt die wartenden Besucher.

Chlortabletten werden zu Reinigung des 90 000 Liter Wasser fassenden Beckens auf der Bühne benötigt. Dort steigt regelmäßig im Musical um Ludwig II. der Märchenkönig zum Sterben hinein. Damit dem Darsteller nicht wirklich etwas passiert, ist die regelmäßige Desinfektion des Beckens erforderlich - wie in Privatpools auch. Die weiteren Vorstellungen fänden wie geplant statt, teilte das Festspielhaus weiter mit.