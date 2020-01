Kripo durchsucht Rathaus in Zwiesel

Franz Xaver Steininger ist seit Februar 2011 Bürgermeister in Zwiesel. Der 54-Jährige ist parteilos und umstritten. Die Stadt im Bayerischen Wald hat rund 10 000 Einwohner.

Die Kriminalpolizei hat am Dienstag das Rathaus in Zwiesel (Landkreis Regen) durchsucht. Das hat die Landshuter Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Anfrage bestätigt. Der Hintergrund: Ermittlungen gegen Bürgermeister Franz Xaver Steininger (parteilos). Laut Staatsanwaltschaft geht es um den Verdacht des Bankrotts. Wegen privater Zahlungsschwierigkeiten könnte Steininger Geld verschoben und damit vor dem Zugriff durch seine Gläubiger geschützt haben. Die Ermittlungen betreffen Steininger als Privatperson. "Ob es auch eine Verbindung zu seiner dienstlichen Tätigkeit gibt, steht noch nicht fest", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Steininger reagierte zunächst nicht auf eine SZ-Anfrage zu den Vorwürfen, die gegen ihn im Raum stehen. Dem Bayerwald-Boten hat er mitgeteilt, er werde aufgrund seiner "Erfahrung mit der Medienberichterstattung" keine Aussagen machen. Fest steht laut Staatsanwaltschaft, dass bei Steininger Vermögen vorhanden sei, das "eigentlich den Gläubigern zur Verfügung stehen" müsste. Das Rathaus habe man durchsucht, um nähere Erkenntnisse zu gewinnen. Die weiteren Ermittlungen sollen nun klären, ob sich der Bankrottverdacht bestätigt.

Steininger ist seit neun Jahren Bürgermeister in Zwiesel. Es ist nicht das erste Mal, dass der 54-Jährige in die Schlagzeilen gerät. Im November 2018 hat die Landesanwaltschaft ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet. Hierbei geht es um den Verdacht, dass Steininger mehrere Entscheidungen getroffen hat, ohne den Stadtrat zu beteiligen. Und dass er Beschlüsse des Stadtrats nicht oder nicht fristgerecht umgesetzt haben soll. Etwa die Entscheidung, einen neuen Werkleiter für die Stadtwerke zu bestellen.

Zudem soll Steininger Anträge von Stadträten nicht auf die Agenda der Stadtratssitzungen gesetzt haben, obwohl ihn die Gemeindeordnung dazu verpflichtet. Angestoßen hatte das Verfahren die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD). Zuvor hatten sich immer wieder Stadtratsmitglieder bei der Landrätin über Steininger beschwert. Es gebe Stadträte "aus nahezu allen Fraktionen, die sich übergangen fühlen", sagte Röhrl. Eine Entscheidung über disziplinarrechtliche Konsequenzen gegen Steininger hat die Landesanwaltschaft noch nicht getroffen. Inwiefern sich das Verfahren wegen des Bankrottverdachts auf das Disziplinarverfahren auswirken könnte, dazu konnte die Landesanwaltschaft am Donnerstag noch keine Angaben machen.

Wegen seiner Amtsführung hatten die Zwieseler Stadträte den Bürgermeister in der Vergangenheit immer wieder öffentlich kritisiert. Mit Blick auf die nun laufenden Ermittlungen halten sie sich allerdings zurück. "Es geht um eine private Sache", sagt etwa CSU-Fraktionschef Walter Unnasch. "Wir wissen nichts, wir kennen keine Hintergründe. Solange also nichts bekannt ist, wird auch kein Urteil abgegeben."