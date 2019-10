Dass der Wolf wieder durch den Bayerischen Wald streift, ist inzwischen bekannt. Aber ein Tiger? Eine Frau ist sich sicher, dass am Montagabend in Zwiesel (Landkreis Regen) direkt vor ihrem Auto ein ebensolcher, leibhaftiger Tiger über die Straße gelaufen ist. Nachdem die Frau die Polizei gerufen hatte, fiel der Verdacht zunächst auf einen Zirkus, der momentan in Zwiesel Station macht. Nur: Dieser Zirkus hat gar keine Raubtiere im Programm. Auch sonst gibt es offenbar keinen Zoo oder Zirkus, der einen Tiger vermisst. "Möglicherweise war es ein großer Hund", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Es sei auch bei dieser einen Meldung geblieben. "Seitdem hat niemand irgendwo im Bayerischen Wald einen Tiger gesehen." Und falls sich die Frau doch nicht getäuscht hat? "Die Beamten halten natürlich die Augen offen", verspricht der Polizeisprecher.