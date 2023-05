Von Klaus Ott

Erst war Andreas Scheuer an der Reihe. Dann kam sein Nachfolger als Bundesverkehrsminister dran, Volker Wissing von der FDP. Der Zeuge Wissing brachte quasi ein Geschenk mit in den Landtag, der in einem Untersuchungsausschuss das Milliardendesaster beim Bau der zweiten Stammstrecke aufzuklären versucht. Wissings Präsent lässt den CSU-Mann Scheuer noch schlechter aussehen, als das nach dessen zweieinhalbstündiger Zeugenvernehmung am Montag ohnehin schon der Fall gewesen war.