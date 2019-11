Steuereinnahmen in Bayern steigen

Trotz der konjunkturellen Eintrübung in ganz Deutschland sprudeln Bayerns Steuereinnahmen weiter stabil auf hohem Niveau. Im Gegensatz zum Bundestrend rechnen die Steuerschätzer für den Freistaat auch im kommenden Jahr mit steigenden Einnahmen. Nach der Novemberprognose kann demnach für 2019 ein Zuwachs von circa 156 Millionen Euro im Vergleich zur Mai-Schätzung einkalkuliert werden. Für 2020 kann allerdings nur noch mit einem geringfügigen Plus von rund sieben Millionen Euro gerechnet werden.

"Die aktuelle Steuerschätzung ist aus Sicht Bayerns weder Grund für überzogenen Pessimismus noch für besondere Euphorie", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU). Der Freistaat liege im Hinblick auf die für 2020 erwarteten Steuereinnahmen stabil im Soll. "Mit dem kommenden Nachtragshaushalt steigen wir nach der Zustimmung des Landtags insbesondere in die Umsetzung der durch Ministerpräsident Markus Söder vorgestellten Hightech-Agenda Bayern ein", betonte Füracker. Bayern will in den kommenden Jahren für eine große Forschungs- und Hightech-Offensive zwei Milliarden Euro ausgeben.