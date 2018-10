1. Oktober 2018, 19:01 Uhr Zum 30. Todestag Münzamt würdigt Strauß

Das Bayerische Hauptmünzamt würdigt den ehemaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß mit einer Gedenkmedaille. Anlässlich des 30. Todestages des CSU-Politikers am 3. Oktober wird die Medaille aus Silber geprägt - mit dem Konterfei von Strauß auf der einen und dem Wappen des Freistaats auf der anderen Seite. Sie wiegt 45 Gramm. Strauß war von 1978 bis zu seinem Tod im Jahr 1988 Ministerpräsident, zuvor war er unter anderem Bundesfinanzminister und Verteidigungsminister. Am 3. Oktober 1988 starb er nahe Regensburg unerwartet im Alter von 73 Jahren an Herz-Kreislauf-Versagen. Das Bayerische Hauptmünzamt wurde 1158 gegründet und fertigt Münzen für den Zahlungsverkehr, aber auch Medaillen als Sammlerobjekte.