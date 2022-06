Die Staatsanwaltschaft München II hat nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen ein Ermittlungsverfahren gegen drei Personen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Bei den Beschuldigten handelt es sich um Mitarbeiter der Deutschen Bahn.

Solche Ermittlungen sind nach Bahnunfällen Routine, untersucht werden dabei stets die Rolle des Lokführers und des Fahrdienstleiters. Nach dem Unglück deutete bisher jedoch wenig auf menschliches Versagen oder gar schuldhaftes Verhalten von einem der beiden hin, stattdessen gerieten mögliche technische Ursachen in den Blick. In diesem Zusammenhang könnten die Ermittlungen gegen den dritten DB-Mitarbeiter stehen, bei dem es sich nach SZ-Informationen um eine Person handelt, die innerhalb des Bahnkonzerns Verantwortung für den Zustand der Strecke trägt. Auch diesen Strang der Ermittlungen verfolgen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei zunächst rein routinemäßig.

"Es handelt sich bisher um einen Anfangsverdacht", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München II, Andrea Grape, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie verwies auf die Unschuldsvermutung. Die Deutsche Bahn teilte dazu mit, sich wegen der laufenden Ermittlungen derzeit nicht äußern zu können. "Selbstverständlich setzen wir alles daran, die ermittelnden Behörden bei der Aufklärung der Unfallursache zu unterstützen", sagte ein Bahnsprecher.

Der Regionalzug von Garmisch-Partenkirchen nach München war am Freitagmittag kurz nach der Abfahrt entgleist. Vier Frauen und ein 14-Jähriger aus der Region starben, rund 40 Menschen wurden verletzt. Eine Frau ist weiter in einem kritischen Zustand.

Unter den getöteten Frauen sind auch zwei Mütter aus der Ukraine, die mit ihren Kindern nach Bayern geflüchtet waren. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt eine Soko "Zug". Auch die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung ist beteiligt. Die Deutsche Bahn teilte mit, sich wegen der laufenden Ermittlungen derzeit nicht äußern zu können. "Selbstverständlich setzen wir alles daran, die ermittelnden Behörden bei der Aufklärung der Unfallursache zu unterstützen", sagte ein Bahnsprecher am Dienstag.

Die Ermittler nehmen nun die Lok genauer unter die Lupe

Währenddessen kommen die Aufräumarbeiten rund um die Unglücksstelle im Ortsteil Burgrain weiter voran. Laut Polizei seien über das Pfingstwochenende mehrere Waggons des entgleisten Zugs abtransportiert worden. Die Lok sowie der vorderste Bahnwaggon sollen aus Ermittlungsgründen auf "unbestimmte Zeit am Unfallort verbleiben".

Der Unfall am Freitagmittag hatte zunächst ein Verkehrschaos in der Region ausgelöst, weil für den Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften die vielbefahrenen Verkehrsachsen A95 und B2 teilweise oder komplett gesperrt werden mussten. Die Autobahn ist laut Polizei seit Montagmorgen wieder in beide Richtungen befahrbar, die beiden Tunnel Oberau und Farchant an der B2 bleiben aufgrund von Reparaturarbeiten voraussichtlich noch bis Mittwoch komplett gesperrt.