Die Zeugenliste der Staatsanwaltschaft München II ist lang. Es stehen viele Kriminalbeamte darauf, die jahrelang zu dem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen ermittelt haben. Vor allem aber finden sich auf der Liste viele Beschäftigte der Deutschen Bahn, fast 30 an der Zahl. In der kommenden Woche beginnt in München der Prozess um den Unfall, der sich am Juni 2022 ereignete und bei dem fünf Fahrgäste ums Leben kamen sowie viele weitere verletzt wurden.
Zugunglück in Garmisch-PartenkirchenGDL-Chef legt brisante Kenntnisse offen
Lesezeit: 4 Min.
Kurz vor dem Prozess zum Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen macht Gewerkschaftschef Mario Reiß dem Bahn-Management schwere Vorwürfe. Wird er nun nachträglich als Zeuge geladen?
Von Klaus Ott und Vivien Timmler, Berlin
