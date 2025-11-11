Zum Hauptinhalt springen

Deutschlands höchster BergWas wissen Sie über die Zugspitze?

Bei guter Sicht lässt sich von der Zugspitze weit blicken.
Bei guter Sicht lässt sich von der Zugspitze weit blicken. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Der Gipfel von Deutschlands höchstem Berg steht derzeit ohne Kreuz da - das ist zur Restauration im Tal. Wissen Sie, wie hoch das Kreuz ist? Und was es wiegt? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!

Die Zugspitze ist beliebt – das zeigt sich nicht nur am regelmäßigen Gedränge auf dem Weg zum Gipfel, sondern auch an den Andenken, die die Gäste oben hinterlassen: Unzählige Aufkleber „zieren“ das Gipfelkreuz und schichten sich mittlerweile dick über dem Gold. Darum ist das Kreuz nun für einige Wochen abmontiert und ins Tal geflogen worden. Kunstschmiedin Andrea Würzinger, deren Vater das Kreuz 1993 gebaut hat, kümmert sich nun um dessen Verschönerung.

Zum Start der Skisaison am 28. November – so hoffen die Zugspitzbahn und die Kunstschmiedin – sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und das Kreuz wieder auf seinem Platz stehen. Derweil bleibt den Besuchern nur, vor dem wind- und wetterfesten zweiten Kreuz an der Bergstation Selfies zu schießen und - ja, auch Aufkleber anzubringen.

Kennen Sie sich auf Deutschlands höchstem Berg aus? Wissen Sie, wie hoch er ist und welche spektakulären Veranstaltungen dort oben schon abgehalten wurden? Wenn Sie Ihr Wissen über Deutschlands höchsten Berg testen wollen, klicken Sie hier.

Zu viele klebende Erinnerungen
:Ablösung am Zugspitzgipfel: Die Sticker müssen weg

Das Gipfelkreuz auf Deutschlands höchstem Berg hat inzwischen regelrechte Jahresringe aus Aufklebern angesetzt. Jetzt sollen das Kreuz ins Tal geflogen und alle Erinnerungen entfernt werden. Eine neue Klebefläche gibt es dort droben inzwischen auch schon.

Glosse von Matthias Köpf

