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Ramadama auf der ZugspitzeBergwacht holt alte Schlafsäcke und Knochen vom Gletscher

Ehrenamtliche Aufräumaktionen haben in Bayern Tradition. Auch die Bergwacht holt Müll aus der Landschaft.
Ehrenamtliche Aufräumaktionen haben in Bayern Tradition. Auch die Bergwacht holt Müll aus der Landschaft.
Foto: Sven Hoppe/dpa

Ehrenamtliche haben gemeinsam mit der Polizeihubschrauberstaffel Bayern eine Übung im Höllental absolviert und dies mit einer Aufräumaktion verbunden.

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Bei einem Ramadama am Höllentalferner auf der Zugspitze haben Ehrenamtliche der Bergwacht eine Menge Müll und verlorene Ausrüstungsgegenstände eingesammelt – und auch Knochen gefunden. „Letztere werden nun durch die Polizei weiter untersucht und unter anderem im Zusammenhang mit möglichen Vermisstenfällen überprüft“, teilte die Bergwacht Grainau in den sozialen Medien mit.

Die Ehrenamtlichen hatten am Samstag gemeinsam mit der Polizeihubschrauberstaffel Bayern eine Übung im Höllental absolviert und dies mit Naturschutz verbunden. Im Rahmen der Gebirgsflugausbildung übte die Hubschrauberbesatzung Landungen und Operationen mit der Rettungswinde in schwierigem Gelände und setzte die Bergwachtlerinnen und Bergwachtler an verschiedenen Stellen des Höllentalferners ab.

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Dort begannen sie mit der Aufräumaktion – auf Bairisch Ramadama genannt. Diese diente ihnen zugleich als Ausbildung für Alpintechniken im Eis. „Dabei kamen neben diversem Alltagsmüll wie Plastikflaschen unter anderem alte oder beschädigte Ausrüstungsgegenstände, zum Beispiel Kleidung, Schlafsäcke, Rucksäcke, Grödel, Steigeisen und Stöcke zum Vorschein“, zählte die Bergwacht auf. Und: „Zu den besonderen Funden zählten zwei Go-Pro-Kameras sowie mehrere Knochen.“

Außerdem wurden ausgediente Drahtseile und Alteisen von Klettersteig-Baumaßnahmen eingesammelt. „Insgesamt konnten drei sogenannte Big Bags mit einem Gesamtgewicht von rund 700 Kilogramm ins Tal geflogen werden, was wiederum ein wertvolles Training von Unterlastflügen für die fliegerische Besatzung darstellte.“

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