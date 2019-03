7. März 2019, 18:49 Uhr Zirndorf Drei Bienenstöcke geklaut

Drei bevölkerte Bienenstöcke haben bislang Unbekannte im mittelfränkischen Landkreis Fürth gestohlen. Wegen der Größe der Bienenstände sei davon auszugehen, dass die Täter mit einem Kleintransporter oder mit einem Fahrzeug mit Anhänger unterwegs waren, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Den Wert der Bienenstöcke, die an einem Waldrand in der Nähe einer Landstraße in Zirndorf-Weinzierlein aufgestellt waren, schätzte die Polizei auf 900 Euro.