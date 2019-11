Das Festspielhaus in Füssen bekommt ein neues Musical - mit Musik und Songtexten von Schlagerkomponist Ralph Siegel. "Das Festspielhaus hat mich sofort begeistert, die außergewöhnliche Bühne, die Architektur, die Lage, und vor allem in das Team um Theaterdirektor Benjamin Sahler habe ich mich sofort verliebt", sagte Siegel dem Veranstalter. Schon seit einigen Jahren arbeite er zusammen mit Autor Hans Dieter Schreeb an dem Musical "Zeppelin". Darin geht es um den Pionier der Luftschifffahrt, Graf Zeppelin, und den letzten Flug der "Hindenburg", die 1937 in den USA verunglückte. Mit dem Musical produziere das Ludwigs-Festspielhaus eine Uraufführung erstmals "nicht auf eigenes Risiko", heißt es in einer Pressemitteilung. Das Musiktheater schreibt seit Jahren rote Zahlen. Um es wirtschaftlich abzusichern, plante der Investor daneben ein Luxushotel, konnte sich aber mit Gegnern des Projektes nicht einigen. Am kommenden Dienstag wird Siegel mit den Betreibern, dem Investor und Theaterdirektor Sahler weitere Details bekannt geben.