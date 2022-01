Zen-Meister Othmar Franthal recht den Zen-Garten im Meditationshaus in Dietfurt. Das Haus wurde 1977 eingeweiht und zählt zu den ersten seiner Art in Europa. Die Kurse dort sind teilweise auf Monate oder Jahre ausgebucht.

In den Siebzigerjahren haben Franziskanermönche Zen aus Japan nach Europa gebracht und ein Meditationshaus in Dietfurt gegründet. Zu Besuch an einem Ort, wo Lärm nur im eigenen Kopf entsteht.