Noch bis einschließlich Sonntag, 16. Februar, ist die Ausstellung "Zeitlang - Entdeckungen im unbekannten Bayern" in der Passauer Sankt-Anna-Kapelle zu sehen (Heiliggeistgasse 4). Die beiden SZ-Journalisten Sebastian Beck und Hans Kratzer zeigen dabei in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Passau mehr als 70 Fotos und Texttafeln zum Land abseits der Touristenströme. An kommenden Sonntag, 2. Februar, führt Hans Kratzer um elf Uhr durch die Ausstellung. Sebastian Beck ist am Donnerstag, 13. Februar, um 19 Uhr an der Reihe. Der für Samstag, 15. Februar, geplante Kultursalon entfällt.