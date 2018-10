21. Oktober 2018, 18:56 Uhr Zecken So viele FSME-Fälle wie noch nie

Die Zahl der gemeldeten FSME-Erkrankungen ist in Bayern heuer so hoch wie noch nie. "In diesem Jahr wurden bislang 189 FSME-Fälle in Bayern gemeldet", sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). "Das sind sieben Fälle mehr als im Vergleichszeitraum 2017 - und so viele Fälle wie noch nie seit Einführung der Meldepflicht 2001." FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) wird durch Zecken übertragen und kann zu gefährlichen Hirnhautentzündungen führen. Die Gesundheitsministerin rät, sich bereits jetzt für die kommende Zeckensaison impfen zu lassen: "Für einen kompletten Impfschutz sind drei Impfungen innerhalb eines Jahres erforderlich. Wer jetzt beginnt, ist für die nächste Zeckensaison im Frühjahr gewappnet. Alle drei bis fünf Jahre bedarf es einer weiteren Impfung, um den Schutz aufrechtzuerhalten", sagte Huml. Aktuell sei in Bayern nur ein Drittel der Schulkinder geimpft.