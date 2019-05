28. Mai 2019, 18:50 Uhr Zapfendorf Kinder verwüsten Gräber

Statt zu spielen oder zu lernen, haben zwei Grundschüler nach dem Unterricht rund 30 Gräber auf dem Friedhof im oberfränkischen Zapfendorf (Landkreis Bamberg) verwüstet. Der Bub und das Mädchen traten Grablichter um und schmissen Engelsfiguren aus Porzellan zu Boden oder gegen andere Grabsteine, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Ein Hinweis aus der Bevölkerung brachte die Ermittler auf die Spur des Duos. Zudem entdeckten die Beamten einen Kinderfußabdruck in einem Grab. Gründe für die Tat am 21. Mai sind nicht bekannt. Die Eltern der beiden Minderjährigen wollten den finanziellen Schaden aber wiedergutmachen, sagte der Sprecher. Die Polizei wollte das Alter der Kinder nicht veröffentlichen, um deren Identität zu schützen.