Fall Wunsiedel:Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre Haft für den Angeklagten

Von Max Weinhold, Hof

Im Prozess um die Vergewaltigung und den Tod eines zehnjährigen Mädchens in einem Kinderheim in Wunsiedel fordert die Staatsanwaltschaft zehn Jahre Haft für den Angeklagten. Das teilte am Mittwoch laut Frankenpost und BR Matthias Kreß mit, Sprecher des Landgerichts Hof. Zuvor waren unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Plädoyers gehalten worden. Michael Hasslacher, Nebenklagevertreter eines an dem Prozess beteiligten Jungen, bestätigte das geforderte Strafmaß auf SZ-Nachfrage.