Von Max Weinhold, Hof

Um kurz nach 15 Uhr schließt sich die Tür zu Saal 0.19. Es ist Verhandlungstag zwei am Landgericht Hof in dem Prozess um die Gewalttat in einem Kinderheim in Wunsiedel. Es soll jener zwölfjährige Junge aussagen, der im April 2023 ein Mädchen, zehn Jahre alt, nach einem Streit mit einem LED-Band erdrosselt haben soll. Zuvor soll der Junge selbst Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sein: Ein damals 25-Jähriger soll nachts in das Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef, in dem er früher selbst lebte, eingebrochen und zufällig auf den Jungen getroffen sein, danach in dessen Anwesenheit onaniert haben. Anschließend soll der Mann das Mädchen nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft im Beisein des Jungen vergewaltigt und das Heim verlassen haben - der Anklage zufolge, bevor der Junge das Mädchen tötete. Eine Beteiligung an dessen Tod sei dem Erwachsenen nicht nachzuweisen, teilte die Staatsanwaltschaft aus Anlass der Anklageerhebung im September mit.