In Hof steht ein 25-Jähriger wegen der Vergewaltigung einer Zehnjährigen vor Gericht. Er räumt die Tat ein - und weist die Verantwortung von sich. Auch mit ihrem Tod will er nichts zu tun gehabt haben.

Von Max Weinhold, Hof/ Wunsiedel

Seine Füße sind gefesselt, seine Hände sind gefesselt, sein Blick ist gesenkt, das türkisblaue Hemd ein wenig ausgebeult. In kleinen Schritten trippelt der Mann in den Glaskasten auf der linken Seite des Schwurgerichtssaals 0.26 am Landgericht Hof. Er hat noch kein Wort gesprochen, aber man sieht dem Angeklagten an, wie sehr er sich schämt für seine Taten.