Amelie Reigl promoviert in Biologie und gibt auf Instagram und Tiktok Einblicke in den Forschungs-Alltag. Ein Gespräch über Social Media, Kommunikation und die Bedeutung von Wissenschaft für den Alltag.

Interview von Jasinta Then

Wissenschaft und Social Media? Passt nicht zusammen? Dass es doch geht, beweist die Wissenschaftsinfluencerin Amelie Reigl seit gut zwei Jahren auf Instagram (25 197 Follower) und TikTok (434 600 Follower). Die 27-jährige studierte Biologin ist gerade in ihrem ersten Doktorausbildungsjahr an der Universität Würzburg und will Wissenschaft in der Öffentlichkeit sichtbar machen.