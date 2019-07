15. Juli 2019, 19:00 Uhr Würzburg Wasserleiche identifiziert

Nach der Bergung einer Wasserleiche aus dem Main am Sonntag hat die Kriminalpolizei Würzburg den toten Mann identifiziert. Es handelt sich laut Polizei um einen 80-jährigen Würzburger, der seit Samstagabend als vermisst galt. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht. Ein Zeuge hatte nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag auf Höhe der Brücke der Deutschen Einheit in Würzburg eine leblose Person im Main entdeckt, ein Notarzt konnte nach der Bergung nur noch den Tod feststellen. Die Identität des Mannes war zunächst unklar. Während des Rettungseinsatzes war der Main für die Schifffahrt gesperrt.