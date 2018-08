19. August 2018, 18:49 Uhr Würzburg Vater und Sohn werden rabiat

Ein Ladeninhaber und sein Sohn sollen zwei Polizisten in Würzburg angegriffen und verletzt haben. Ein 27-jähriger Polizist und eine 31-jährige Kollegin waren danach nicht mehr dienstfähig, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Begonnen hatte der Vorfall am Samstag mit einer Reklamation im Geschäft des 65-jährigen Mannes. Eine Kundin wollte dort Schuhe nach einer Reparatur abholen, die sie bereits bezahlt hatte. Als der Inhaber die Schuhe nicht finden konnte, gerieten die beiden in Streit und riefen die Polizei. Den Beamten fielen beim Schlichten Unregelmäßigkeiten in den Aufzeichnungen des Ladeninhabers auf. Als die Polizisten die Quittung der Kundin sicherstellen wollten und ankündigten, die Unregelmäßigkeiten dem Zoll zu melden, habe der 34-jährige Sohn des Ladeninhabers den 27-jährigen Beamten gegen ein Regal gestoßen. Die Polizisten kündigten daraufhin an, Pfefferspray gegen die beiden Männer einzusetzen. Der 65-Jährige habe daraufhin nach einer Holzstange mit Eisenhaken gegriffen und zu einem Schlag angesetzt. Die beiden Polizisten flüchteten aus dem Geschäft und riefen Verstärkung. Zusammen mit Kollegen nahmen sie die Männer fest.