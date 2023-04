Von Patrick Wehner

Wer durch den Würzburger Stadtteil Zellerau schlendert, der wird sich vielleicht schon gewundert haben, wo manchmal dieser Sound herkommt. Denn ab und an steht da am Freitagnachmittag der 29-jährige Rameen auf seinem Balkon, große Box in der einen, Mikro in der anderen Hand - und rappt zu bekannten Beats für seine Nachbarschaft im Hinterhof.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Am Anfang wären ein paar Nachbarn "nicht so beeindruckt" von seiner Performance gewesen. Einige haben ungläubig geschaut und gemeckert, was er da am Balkon so treibt, erzählt Rameen am Telefon. "Später aber wurde mir meistens applaudiert, die Leute finden es cool", sagt er. Er genieße in Würzburg mittlerweile "Legendenstatus". Ob das wirklich alles exakt so stimmt, sei mal dahingestellt.

Fakt ist aber, dass Rameens Videos zum Teil extrem gut ankommen. Zum Beispiel, wenn er zu einem Beat von Dr. Dre darüber rappt, was die Leute hier in der Seitenstraße der Zellerau angeblich so alles in ihrer Tasche haben. Das Video wurde auf Instagram und Tiktok weit mehr als eine Million Mal aufgerufen. Mit Kommentaren, die sich andere Rapperinnen und Rapper wünschen würden. "Warum hab ich nicht solche Nachbarn?", fragt eine Frau. Ein anderer merkt an: "In Amerika würde jeder solche Nachbarn feiern, hier in Deutschland hast du Rentner die am liebsten 24/7 Mittagsruhe wollen." Die Videos, die bereits vergangenen Sommer aufgenommen wurden und die Rameen bis heute scheibchenweise in den Sozialen Medien ausspielt, haben ihm Tausende neue Follower gebracht. "Ich versuche, die Kuh zu melken", sagt er.

Dabei ging das Ganze aus Versehen los. Sein DJ Marco Matic, der die Videos aufnimmt, wohnt gegenüber. "Wir wollten eigentlich nur unser Equipment testen", sagt er. Deshalb habe er aufgedreht und ein wenig gerappt - daraus wurden später die Clips. Rameen ist mit der Freestyle-Nummer aber auch schon vor Clubs gezogen und hat dort gerappt, bis nach eigenen Angaben die Leute raus sind, um ihn zu hören. Manch ein Clubbesitzer habe ihm darauf einen Gig angeboten. Ein Album hat Rameen bislang noch nicht, dafür sind ein paar Singles draußen. Mehr Zeit ließe ihm seine Arbeit als Radioproduzent derzeit nicht. Aber eins sei sicher: Bald folgen neue Balkon-Videos.