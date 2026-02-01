Im Laufe des Prozesses gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba hat insbesondere einer seiner drei Verteidiger wiederholt behauptet, das Verfahren gegen den 24-Jährigen sei „politisch motiviert“. Mehrfach unterstellte er, die Staatsanwaltschaft habe die Vorwürfe gegen seinen Mandanten auf Druck der bayerischen Staatsregierung hin mit besonderem Eifer verfolgt, weil Halemba AfD-Mitglied ist. Er insinuierte, Justizminister Georg Eisenreich (CSU) habe Weisungen an die Staatsanwaltschaft erteilt. Was steckt hinter den Vorwürfen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
