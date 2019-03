1. März 2019, 13:45 Uhr Unterfranken Tragischer Tod eines Polizeischülers in Würzburg

In der Mainau-Kaserne der Bereitschaftspolizei in Würzburg sind die Kollegen geschockt. Ein Polizeianwärter hat offenbar aus Versehen einen jungen Mit-Auszubildenden erschossen.

Ein 19-jähriger Auszubildender der Polizei soll im Dienstgebäude der Bereitschaftspolizei in Würzburg aus Versehen einen 21-jährigen Kollegen erschossen haben.

Nach Angaben von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) könnte eine falsch entladene Dienstpistole der Grund für den Tod des jungen Mannes sein.

Erst wenige Tage zuvor hatte ein ähnlicher, aber nicht tragisch verlaufender Vorfall in Würzburg Aufsehen erregt.

Von Olaf Przybilla , Würzburg

Aus Versehen einen Menschen mit der Dienstwaffe zu erschießen, gehört zu den Horrorvorstellungen jedes Polizisten. Nach allem, was bislang bekannt ist, scheint das im Dienstgebäude der Bereitschaftspolizei in Würzburg am Donnerstagabend passiert zu sein. Ein Auszubildender steht im Verdacht, dort aus Versehen einen Kollegen erschossen zu haben. Viele Polizisten waren danach schockiert. In Würzburg wurden Kollegen und Angehörige des jungen Beamten psychologisch betreut.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die beiden Auszubildenden kurz vor Beginn ihres Wachdienstes gemeinsam in einem Zimmer der Unterkunft auf. Dabei muss sich der Schuss eines 19 Jahre alten Polizisten aus der Waffe gelöst haben. Ein Kollege der beiden hörte einen Schuss und eilte ins benachbarte Zimmer. Dort fand er den Kollegen in einem Schockzustand vor - den anderen, einen 21-jährigen Beamten in Ausbildung, von einer Kugel schwer verletzt. Nach ersten Rettungsmaßnahmen im Polizeigebäude wurde der Polizist in Ausbildung in eine Klinik gebracht. Dort starb er kurz nach der Einlieferung.

"Wir trauern um unseren Kollegen", sagt wenig Stunden nach dem tragischen Vorfall Polizeisprecher Björn Schmidt. Nicht nur in den Reihen der unterfränkischen Polizei habe der mutmaßliche Unfall große Bestürzung ausgelöst. "Unsere Gedanken sind vor allem bei den Angehörigen des Verstorbenen." Beide Polizisten hatten ihre Ausbildung vor etwa eineinhalb Jahren begonnen. Mit den Ermittlungen zu den Umständen begann zunächst die Kriminalpolizei Würzburg. Kurz darauf übernahmen - wie das unter solchen Umständen üblich ist - Landeskriminalamt und Würzburger Staatsanwaltschaft. Diese ermittelt wegen des Anfangsverdachts einer fahrlässigen Tötung, sagt Oberstaatsanwalt Boris Raufeisen.

Zwar ist die exakte Ursache des Unglücks noch nicht klar. Nach Angaben von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) könnte aber eine falsch entladene Dienstpistole Grund dafür sein. Womöglich hatte der Schütze nur das Magazin entnommen. Und eine Kugel im Lauf vergessen.

Erst wenige Tage zuvor hatte ein ähnlicher, aber nicht tragisch verlaufender Vorfall Aufsehen erregt in Würzburg. Am 20. Februar hatte sich ebenfalls bei der dritten Bereitschaftspolizeiabteilung unbeabsichtigt ein Schuss aus einer Dienstwaffe gelöst. Das Vorfall geschah allerdings nicht in einem Zimmer, sondern in einem Büro der Unterkunft. Das Projektil beschädigte eine Fensterscheibe des Dienstgebäudes. Verletzt wurde niemand. Auch außerhalb des Gebäudes konnten keine Schäden festgestellt werden. Die Ermittlungen wegen dieses Vorfalls dauern an, die Kollegen des Polizisten, dem dieses Missgeschick passiert ist, nehmen derzeit aber an, dass der Beamte ebenfalls davon ausgegangen ist, die Waffe sei ungeladen.

Diese Patrone zu entfernen, ist eigentlich Routine

Nach SZ-Informationen handelt es sich beim Schützen dieses glimpflich ausgegangen Vorfalls um einen erfahrenen Beamten. Also nicht um einen Auszubildenden. "Leider passiert das manchmal selbst den Besten", sagt ein langjähriger Polizist. Er berichtet von einem Durchschuss eines Mannschaftswagens und einem Schuss im Inneren eines Einsatzwagens, bei denen jeweils niemand verletzt wurde. Wie so etwas passieren kann? Vor allem in Eile vergessen Beamte mitunter, dass "bei zuvor durchgeladener Waffe trotz anschließend herausgenommenen Magazins sich noch eine Patrone im Patronenlager befindet", berichtet der Beamte. Diese Patrone zu entfernen, ist eigentlich Routine. Wird aber mitunter vergessen.

Die bayerische Bereitschaftspolizei bekommt seit September neue Waffen. Seither wird Polizeianwärtern nicht mehr das Modell P 7 aus den Siebzigerjahren ausgehändigt, sondern die Dienstpistole SFP 9. Diese Waffe hat unter anderem den Vorteil, dass sie von den Beamten in individualisierten, auf die Handgröße des Beamten zugeschnittenen Varianten ausgewählt werden kann. Bei deren Einführung betonte Minister Herrmann vor allem die "ausgeklügelten Sicherungsmechanismen" der neuen Waffe, sodass diese eine "optimale Sicherung im dienstlichen Alltag" gewährleiste. 30 Millionen Euro seien gut investiertes Geld in die Sicherheit.

Peter Schall, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, ist weiter überzeugt von dem Modell. Die Waffe sei vielfach getestet und habe sich als "sehr zuverlässig" erwiesen. Das bestätigen auch andere Beamte, auch wenn bei der Einführung der Pistole in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern Probleme auftraten. Nicht aber mit der Sicherheit der Waffe. Langjährige Beamte gehen daher nicht vom willkürlichen Lösen eines Schusses aus, sondern von einem anderen Ablauf.

Womöglich habe der Polizist bei einer Wachschicht kurz zuvor seine Waffe ordnungsgemäß und der Dienstanweisungen entsprechend entsichert. Habe dann aber kurz vor Antritt der nächsten Schicht irrigerweise geglaubt, in seiner Pistole sei kein Schuss mehr. Polizei-Anwärter sind gehalten, sogenannte Trockenübungen auszuführen, um sich an die Waffe zu gewöhnen. Diese sollen natürlich nicht in Richtung von Menschen ausgeführt werden. Nicht auszuschließen sei aber, dass den jungen Beamten möglicherweise ein Querschläger getroffen haben könnte. Das aber ist spekulativ. Die Staatsanwaltschaft nennt vorläufig keine Ermittlungsdetails.