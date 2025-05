Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Würzburg haben Grünen-Kandidat Martin Heilig und CSU-Bewerberin Judith Roth-Jörg die meisten Stimmen erzielt und damit die Stichwahl in zwei Wochen erreicht. Heilig, bisher Zweiter Bürgermeister der Stadt, holte am Sonntag mit 39,6 Prozent zwar mit Abstand die meisten Stimmen, für eine Entscheidung im ersten Wahlgang hätte er aber 50 Prozent benötigt.