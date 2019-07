18. Juli 2019, 18:55 Uhr Würzburg Mit Kran vom Dach geholt

Mit einem Kran haben Feuerwehr und Rettungsdienst einen Verletzten von einem mehrstöckigen Haus geborgen. Der Arbeiter sei am Donnerstag auf dem Dach in der Würzburger Altstadt gestürzt und habe nicht mehr gehen können, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. Da auch eine Bergung mit einer Trage durch den engen Dachboden schwierig gewesen wäre, entschieden sich die Retter für einen Transport durch die Luft - am Haken eines Baustellenkrans. Auf dem Weg nach unten wurde der Arbeiter in einer Schleifkorbtrage von einem Höhenretter der Berufsfeuerwehr betreut. Danach brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.