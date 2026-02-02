Bereits der Auftakt ließ wenig Konstruktives erahnen. Der Prozess sei politisch motiviert, behauptete Daniel Halembas Anwalt Dubravko Mandic, also werde auch die Verteidigung „politisch geführt“. Damit war der Ton gesetzt und die Bühne bereitet: das Amtsgericht Würzburg als Schauplatz des politischen Konflikts.