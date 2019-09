Der Würzburger Stadtrat will den Radverkehr in der Stadt am Main bis 2025 verbessern. Dazu sollen unter anderem Parkplätze und von Autos genutzte Straßenspuren für Radfahrer umgewidmet werden. Mit der Grundsatzentscheidung begegneten die Politiker einem kürzlich gestarteten Bürgerbegehren unter dem Stichwort "Radentscheid", wie ein Stadtsprecher am Freitag sagte. Der Beschluss vom Donnerstagabend wurde dem Stadtsprecher zufolge mit großer Mehrheit angenommen. Dieser Ausgang war nicht überraschend: Fünf der im Stadtrat vertretenen Parteien gehören dem "Bündnis Verkehrswende jetzt" an, welches das Bürgerbegehren gestartet hatte. Auch in Regensburg werden aktuell Unterschriften für einen Radentscheid gesammelt. In Nürnberg und Rosenheim werden sie erwogen beziehungsweise vorbereitet. Erfolgreich waren entsprechende Bürgerbegehren schon in München und Bamberg.