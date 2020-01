Würzburg - Die BR-Faschingssendung "Fastnacht in Franken" trägt in diesem Jahr das Motto "Karneval in Rio de Janeiro". Damit die Traditionssendung sowohl Altes als auch Neues bieten könne, gebe es dieses Mal einen "fränkisch gefärbten" brasilianischen Fasching, sagte der Redaktionsleiter des BR in Nürnberg, Norbert Küber, am Freitag. Die Livesendung wird am 14. Februar von 19 Uhr an gesendet, zum 32. Mal aus Veitshöchheim im Landkreis Würzburg, zum 33. Mal insgesamt. 2019 sahen 3,79 Millionen Menschen "Fastnacht in Franken".