18. November 2018, 18:58 Uhr Würzburg Dieb mehrmals verhaftet

Ein Ladendieb ist in Würzburg dreimal an einem Abend bei der Polizei gelandet. Der 37-Jährige sei am Samstag wiederholt bei Diebstählen beobachtet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Stets landete er kurz danach auf dem Polizeirevier. Erst nach dem dritten Mal entschieden die Polizisten, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Er soll vor allem Kleidung gestohlen haben. Viele Stücke ließen sich bislang keinen Geschäften zuordnen.

Seit Sonntagmorgen ist der Mann wieder auf freiem Fuß. Mehr Handhabe habe die Polizei in diesem Fall nicht, sagte ein Polizeisprecher. Ein Gericht müsse entscheiden, ob die wiederholten Taten eine Geldstrafe rechtfertigten - oder eine Haftstrafe.