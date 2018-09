7. September 2018, 18:57 Uhr Würzburg Bocksbeutelautomat verboten

Der Bocksbeutelautomat in Würzburg gehört der Vergangenheit an. Wie die Stadt mitteilt, habe sich der Automat eines Lebensmittelmarktes an der Domstraße zwar wachsender Beliebtheit erfreut. Fünf Wochen nach Inbetriebnahme können aber keine Bocksbeutel mehr aus dem Automaten gezogen werden. Nach rechtlicher Prüfung sei festgestellt worden, dass Alkohol in Automaten nur an einem für Jugendliche unzugänglichen Ort angeboten werden dürfe. Dies sei nicht der Fall. Zwar stellten technische Vorrichtungen sicher, dass Jugendliche keinen Alkohol entnehmen könnten. Trotzdem sei der Ausgabeort allgemein zugänglich und verstoße daher gegen das Jugendschutzgesetz.