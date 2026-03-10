Mit der Kommunalwahl verliert der Würzburger Bischof Franz Jung einen engen Mitarbeiter – seinen Chauffeur. Denn Dominik Zeißner gewann am Sonntag aus dem Stand die Wahl zum ersten Bürgermeister von Wasserlosen ( Landkreis Schweinfurt ) und hat damit vom 1. Mai an voraussichtlich einen Fulltime-Job. Der CSU-Politiker erhielt laut vorläufigem Endergebnis 55,1 Prozent der Stimmen und damit die erforderliche Mehrheit.

„Herr Zeißner ist der einzige Fahrer des Bischofs“, teilte das Bistum mit. Bei Urlaub oder Krankheit werde er aber vertreten. Dass Jung sich nun einen neuen Chauffeur suchen muss, bedauert der Bischof den Angaben zufolge. Dennoch habe er Zeißner zur Wahl gratuliert.

Zeißner, derzeit noch Dritter Bürgermeister in Wasserlosen, arbeite seit knapp sechs Jahren im Bischofshaus für den Fahrdienst, übernehme aber auch andere Aufgaben. Im April werde er nun seinen letzten Arbeitstag für die Diözese haben.

Und nun? Auch wenn der Bischof einen Führerschein hat, wird ein neuer Chauffeur gesucht. „Die Stelle wurde vorsorglich vor der Wahl ausgeschrieben. Derzeit läuft das Bewerbungsverfahren“, sagte ein Bistumssprecher.