14. April 2019, 18:41 Uhr Würzburg Anna Tanzer zu neuer Juso-Chefin gewählt

Die Jusos in Bayern haben Anna Tanzer zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die 21-Jährige aus Bayreuth (Oberfranken) erhielt auf der Landeskonferenz der SPD-Jugendorganisation in Würzburg 54 von 88 gültigen Stimmen. Sie setzte sich damit am Samstag gegen ihren Mitbewerber Tobias Auinger durch, wie die Partei am Sonntag mitteilte. Tanzer löst damit Stefanie Krammer ab. Die 32-jährige Gewerkschafterin kandidierte nach zwei Jahren an der Spitze der Jusos in Bayern nicht mehr. Die Landesvorsitzende der bayerischen SPD, Natascha Kohnen, gratulierte Tanzer zur Wahl. "Du wirst dafür sorgen, dass die Jusos auch künftig ein wichtiger Impulsgeber für die SPD bleiben", erklärte Kohnen.