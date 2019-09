"Sternlaschmeißer" ist das oberfränkisches Wort des Jahres. Die Dialektvariante der Wunderkerze habe die Jury durch ihre bildliche Beschreibung überzeugt, teilte Bezirkstagspräsident Henry Schramm am Sonntag in Kleinlosnitz im Landkreis Hof mit. Zum fünften Mal kürte der Bezirk Oberfranken das oberfränkische Wort des Jahres. Mehr als 3000 Vorschläge gingen ein, über die eine vierköpfige Jury entschied. Dieser gehörten etwa eine Vertreterin des Bezirks Oberfranken und ein Sprachwissenschaftlicher der Universität Erlangen an. Zuvor waren die Worte "Wischkästla" für ein Smartphone (2015) oder die Redewendung "a weng weng" (2016) Worte des Jahres.