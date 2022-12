Von Christian Sebald

Es ist gute fünf Jahre her, da waren sich alle Fachleute ziemlich sicher, dass sich in Grafenwöhr ein Wolfsrudel etablieren wird - 150 Jahre nachdem der letzte Wolf hierzulande abgeschossen worden war. Schließlich waren die Bedingungen auf dem Truppenübungsplatz in der Oberpfalz perfekt für die Raubtiere. Und es hatte sich dort schon ein Wolfspaar gefunden. Aber dann passierte es im Nationalpark Bayerischer Wald. Ende Juli 2017 tappen in den Hängen am Lusen, wo ebenfalls ein Wolfspaar unterwegs war, drei Wolfswelpen in eine Fotofalle. Damit gab es in Bayern wieder ein Wolfsrudel. Die Raubtiere breiten sich seither langsam, aber stetig über den Freistaat aus.