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Herdenschutz in BayernDen Wolf abschießen – ja, nein, vielleicht

Lesezeit: 4 Min.

So viele gibt es von ihm in Bayern zwar noch nicht, trotzdem ist der Wolf Gegenstand eines erbitterten Streits.
So viele gibt es von ihm in Bayern zwar noch nicht, trotzdem ist der Wolf Gegenstand eines erbitterten Streits.
Foto: Christian Charisius/dpa

Ende September hat ein Gericht die Abschussgenehmigung für einen Wolf in den Allgäuer Bergen gestoppt. Die Staatsregierung geht gegen diese Entscheidung vor.  Denn der Gerichtsbeschluss rührt an den Grundfesten der bayerischen Wolfspolitik.

Von Christian Sebald

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Gut möglich, dass die Wolfspolitik der Staatsregierung abermals vor dem Scheitern steht und der jahrelange, wüste Streit um eine mögliche Wiederausbreitung der Raubtiere in den bayerischen Almregionen mit unverminderter Härte weitergeht. Zwar hat die Staatsregierung jetzt Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt, mit der das Verwaltungsgericht (VG) Augsburg Ende September die Genehmigung des Abschusses eines Wolfes in den Bergen im Landkreis Oberallgäu gestoppt hat. Aber Naturschützer und Experten sind zuversichtlich, dass der Stopp Bestand haben wird.

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