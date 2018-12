20. Dezember 2018, 19:22 Uhr Regensburger Korruptionsprozess Das Geheimnis der zweiten Akte

Im Korruptionsprozess gegen Joachim Wolbergs hat der suspendierte Regensburger SPD-Oberbürgermeister einen womöglich folgenschweren Verdacht geäußert.

Hat Axel Bartelt, der Präsident der Regierung der Oberpfalz, die Ermittlungen gegen Wolbergs beeinflusst?

Im Gerichtssaal kam heraus, dass es bei der Bezirksregierung wohl eine zweite Akte gibt.

Von Andreas Glas, Regensburg

Joachim Wolbergs steht am Richtertisch. Dort liegen Papiere, der Text mit Computer geschrieben, die Korrekturen mit Hand. Manche mit Rotstift, manche mit Grünstift. Der Rotstift gehört dem früheren Vizepräsidenten der Regierung der Oberpfalz, in Grün hat Präsident Axel Bartelt seine Korrekturen gemacht. "Ich werde den Verdacht nicht los, dass es Behörden im Freistaat gibt, die ein enormes Interesse haben, dass ich nicht mehr auf die Füße komme", sagt Wolbergs.

Der Verdacht ist eher eine Nebensache im Korruptionsprozess gegen Wolbergs, den suspendierten Regensburger SPD-Oberbürgermeister. Nichts, das eine Rolle spielen muss für das Urteil, ob er schuldig ist oder nicht. Aber es ist ein Verdacht, der den Regierungspräsidenten in Erklärungsnot bringt: Hat Bartelt die Ermittlungen gegen Wolbergs beeinflusst?

Wer nach einer Antwort sucht, muss zurückschauen in den November 2014, als eine Rechtsaufsichtsbeschwerde der CSU-Stadtratsfraktion bei einem Sachbearbeiter der Bezirksregierung landet. Die CSU hat Zweifel, dass der Verkauf eines städtischen Grundstücks an die Baufirma Tretzel rechtens war. Der Sachbearbeiter prüft und stellt fest: alles sauber. Im März 2017 bekommt der Sachbearbeiter dann Besuch von einem Kripobeamten. Damals ist Wolbergs gerade aus der U-Haft entlassen. Die Staatsanwälte bewerten den Grundstücks-Deal inzwischen so: Wolbergs soll Bauunternehmer Volker Tretzel das Nibelungeneareal illegal zugeschanzt haben, im Gegenzug für Parteispenden in Höhe von 475 000 Euro. Der Kripobeamte legt dem Sachbearbeiter Teile der Ermittlungsakten auf den Tisch. Darin enthalten: eine heikle E-Mail.

Die Mail schickte der frühere SPD-Rathausfraktionschef Norbert Hartl im Juni 2014 an die Firma Tretzel. Im Anhang: Kriterien für die öffentliche Ausschreibung des Nibelungenareals - verbunden mit Hartls Bitte, die Tretzel-Mitarbeiter mögen ihre Änderungswünsche "in Rot" eintragen. Die Mail ging auch an Wolbergs. Für die Ermittler ist sie ein Indiz, dass die Ausschreibung des Areals maßgenau auf das spätere Tretzel-Angebot zugeschnitten war. Der Kripobeamte bittet den Sachbearbeiter, sich die Ermittlungsakten anzusehen - und darum, ihm eine einzige Frage zu beantworten: Ob der Regierung die Informationen aus den Akten bekannt waren, als sie damals die Beschwerde der CSU abbügelte.

Der Sachbearbeiter prüft also wieder. Er stößt auf die heikle E-Mail, die ihm unbekannt ist. Also setzt er einen Brief an die Kripo auf: Nein, es gebe Dinge, die ihm damals nicht bekannt gewesen seien. Damit wäre die Sache erledigt gewesen. Doch an dieser Stelle kommt Axel Bartelt ins Spiel, der Regierungspräsident.

Was nun geschah, erzählt am Montag im Gerichtssaal zunächst der Sachbearbeiter. Er habe es seiner Antwort belassen wollen, "das Präsidium hat aber gewünscht, dass man weitere Ausführungen" mache. Da platzt es aus Wolbergs raus: "Ach, so läuft das!" Auch Tretzel-Anwalt Florian Ufer ist überrascht, dass Präsident und Vize fleißig mitschrieben an der Stellungnahme für die Kripo. Er will wissen, wieso deren Korrekturen nicht in der elektronischen Akte der Behörde abgelegt wurden. Stimmt, sagt der Sachbearbeiter, das sei unüblich, das habe aber "das Haus" so gewollt. In seinem Büro liege eine zweite Akte mit allen Entwürfen. Eine Parallelakte? Gab es etwas zu verheimlichen?

Nein, sagt am Dienstag ein Bereichsleiter der Regierung vor Gericht, als dann die Entwürfe aus dem Büro des Sachbearbeiters auf den Richtertisch kommen, samt Grün- und Rotstift-Korrekturen. So eine zweite Akte sei "ein ganz normaler Vorgang". Doch je länger die Anwälte bohren, desto mehr druckst er rum. Auch der Bereichsleiter hat an den Entwürfen für das Kripo-Schreiben mitgeschrieben. Drei Wochen haben drei Herren daran gefeilt, die Entwürfe gingen hin und her, wurden immer wieder verändert. Ein großer Aufwand angesichts der "für mich relativ unspektakulären Anfrage" der Kripo, sagt selbst Richterin Elke Escher.