4. Juli 2019, 15:42 Uhr Veränderung "Das ist mein Leben"

Bettina Rothemund-Roggendorf war Arzthelferin. Dann verliebte sie sich in ein altes Wirtshaus mit Biergarten. Also kündigte sie ihren Job, zog in das Dorf und übernahm die Wirtschaft. Die Geschichte eines Neuanfangs.

Von Hans Kratzer und Johann Osel

Überall im Land sterben die Wirtshäuser, aber Bettina Rothemund-Roggendorf lässt sich davon nicht irritieren. "Auf der Stelle hab ich mich in dieses Wirtshaus verliebt", sagt sie und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Ein gutes Jahr ist es jetzt her, dass sie das Haus und den dazugehörigen Biergarten in der Ortschaft Bichl an der Grenze von Ober- und Niederbayern zum ersten Mal betreten hat. Sofort war ihr klar, dass sie dieses pittoreske Anwesen kaufen und sich ihr Leben gravierend ändern ...