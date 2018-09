14. September 2018, 18:57 Uhr Wirtschaftsministerium Mobilfunkpaktunterzeichnet

Ein neuer Mobilfunkpakt soll den Ausbau des Mobilfunknetzes in Bayern beschleunigen und Lücken in der Versorgung schließen. Am Freitag unterzeichneten Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (CSU), die Netzbetreiber und die kommunalen Spitzenverbände eine entsprechende Absichtserklärung, die gemeinsame Anstrengungen forcieren soll. Die Staatsregierung stellt dazu ein Förderprogramm in Höhe von 80 Millionen Euro bereit. Über das neue Mobilfunkzentrum in Regensburg sollen Kommunen die Gelder abrufen und Hilfe bei der Umsetzung erhalten; die Mobilfunkunternehmen wollen zudem den eigenwirtschaftlichen Ausbau vorantreiben. Das Programm könnte noch diesen Herbst starten, sobald die Genehmigung der EU-Kommission vorliegt. Die erste Reaktion aus Brüssel habe positiv gewirkt, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Zudem seien in diesem Jahr bereits rund 70 neue Maststandorte realisiert und mehr als 700 bestehende aufgerüstet worden. In Bayern gab es bereits zwei Mobilfunkpakte. Damals ging es allerdings um die Angst und den Schutz vor möglicher Strahlenbelastung.