Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat am Donnerstag den ersten Förderbescheid des Gaststättenmodernisierungsprogramms überreicht. Das Gasthaus Rupp im oberpfälzischen Neumarkt bekommt 56 000 Euro für die Sanierung beider Gaststuben. Insgesamt verteilt die Staatsregierung 30 Millionen Euro in zwei Jahren - zu wenig, finden Gastwirte. Wegen der hohen Nachfrage wurde das Anmeldeportal bereits geschlossen. Kritik gibt es auch am Verfahren: Zum Zug kommen die Antragsteller, die sich am schnellsten angemeldet hatten. FDP-Landeschef Daniel Föst kritisierte das Förderprogramm als "Tropfen auf den heißen Stein". Es brauche vielmehr weniger Bürokratie und flexiblere Arbeitszeitregeln.